Cerchione: “De Laurentiis vuole Raspadori, vuole chiudere”, il Sassuolo ha il sostituto

Aurelio De Laurentiis vuole portare Giacomo Raspadori al Napoli, il presidente della SSCN vuole chiudere la trattativa col Sassuolo. Un incontro tra le parti può esserci nei prossimi giorni, con De Laurentiis che informa Carnevali e vuole chiudere per il giocatore che piace moltissimo anche a Spalletti che in questo modo può tornare sul 4-2-3-1. Le ultime novità di calciomercato su Raspadori, le dà Luca Cerchione che scrive: “Mi risulta che #Adl si sia deciso a provarci a tutti i costi per Raspadori, anche se non ci sarà l’uscita di Ounas, sia per accontentare Spalletti che non considera l’algerino, sia perché il neroverde è tenuto in grandissima considerazione dal presidente del Napoli“.

Raspadori al Napoli, il Sassuolo su Laurienté

Il giocatore vuole assolutamente il Napoli ed il Sassuolo pare averlo capito, tanto che i neroverdi stanno prendendo il sostituto di Raspadori. Ecco quanto scrive Cerchione: “Il Sassuolo ha opzionato Armand Laurienté del Lorient, esterno alto classe ‘98, perché sa che sarà difficile vincere braccio di ferro con Raspadori, che vuole Napoli e non attendere la Juve nella prossima stagione, visto che ora non sono intenzionati ad affondare colpo“.