Caiazza: “Vogliono affossare De Laurentiis, sono infuriato”

Salvatore Caiazza parla di Aurelio De Laurentiis e della sua frase sugli africani, strumentalizzata da alcuni grandi quotidiani. Il giornalista a Canale 8 ritorna sulla frase sui calciatori africani pronunciata da De Laurentiis: “Sono veramente furioso e di umore nero. Sono arrabbiatissimo per quanto ho letto sui giornali. Intendo a quanto hanno scritto alcune grandi testate, che hanno come obiettivo quello di affossare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Vogliono metterlo in cattiva luce inventandosi una polemica con Koulibaly “.

Il riferimento di Caiazza può essere rivolto a Gazzetta dello Sport che oggi ha pubblicato in prima pagina non solo le parole di De Laurentiis, ma anche la risposta di Koulibaly. Ma l’ex difensore del Napoli non è stato l’unico a rispondere in maniera piccata a De Laurentiis, dato che anche Roger Milla lo ha fatto. La frase sui calciatori africani è stata ripresa addirittura da ESPN, ma ha trovato anche la difesa di molto giornalisti locali come Umberto Chiariello e Carlo Alvino. Il problema, forse, non sono i contenuti ma il modo in cui è stato detto, utilizzando parole poco adatte, quando lo stesso concetto poteva essere declinato in tutt’altro modo. Anche perché è pensiero comune che la Coppa d’Africa, giocata a gennaio, sia un problema per i club, ma non lo sono di certo i giocatori africani.