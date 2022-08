De Laurentiis “Non mi parlate di calciatori africani”, scattano le critiche

Aurelio De Laurentiis a Wall Street Italia ha parlato anche dei calciatori africani e dei loro impegni con la Nazionale. Il presidente del Napoli a Smart Talk ha rivelato l’interesse di fondi di investimento per il Napoli, ma ha anche detto che sta perdendo 200 milioni con la società azzurra. Una intervista lunga oltre 40 minuti in cui il patron azzurro ha parlato di tanti temi, anche di politica.

Calciatori africani al Napoli: le parole di De Laurentiis

Durante il suo intervento a Wall Strett Italia, De Laurentiis ha detto: “E‘ un campionato atipico e anomalo questo. Hanno fatto un accordo per giocare in Qatar e giocare i Mondiali in inverno, questo fa comodo per interessi economici. Il Qatar ha il PSG che paga quei grandi stipendi perché ogni minuto tira fuori il petrolio. Sarà un campionato di super grande allenamento, diviso in due parti. Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“.

La Frase di De Laurentiis sui giocatori africani al Napoli ha suscitato tantissime critiche sui social. C’è chi lo ha accusato addirittura di razzismo, anche se è evidente, che nonostante i modi esuberanti del patron azzurro, il suo non sia un riferimento razzista. Ma spesso il produttore cinematografico usa parole e toni che lo espongono a critiche anche feroci, quando lo stesso concetto potrebbe essere esposto con sobrietà e con un minimo di mediazione. Anche in queste ore sui social impazzano le polemiche sulle parole di De Laurentiis, la cui popolarità è ai minimi storici. In città quasi quotidianamente viene esposto uno striscione contro il presidente del Napoli, che ad inizio stagione ha perso giocatori fondamentali come Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne e viene accusato di non averli rimpiazzati a dovere.