Meret al Torino: prima scelta di Juric

Alex Meret può essere ceduto al Torino, il portiere vuole continuità e pensa anche al Leicester. Il Napoli oggi incontra gli agenti di Kepa ed è oramai chiaro che non c’è grandissima fiducia intorno al portiere italiano. Spalletti vuole rinforzi e lo ha detto chiaramente, tra questi c’è anche l’acquisto di un estremo difensore, non solo come fatto numerico. A Napoli nessuno ha il posto assicurato, ma Meret vuole giocare e quindi valuta seriamente la possibilità di andare via, anche perché sa che con l’arrivo di Kepa potrebbe rivivere di nuovo la situazione delle stagioni scorse quando c’era Ospina. Il portiere colombiano è andato via, ma questo non ha consegnato la titolarità a Meret.

Torino su Meret

Il portiere ex Spal sarà titolare anche oggi in Napoli-Girona, ma il suo futuro è molto nebuloso. Anche perché Meret ha commesso diversi errori, quello nella sfida con l’Adana in collaborazione con Ostigard, ma anche quello durante Napoli-Maiorca in collaborazione con Mario Rui. Sembra avere scarsa serenità e questo sicuramente non fa bene al giocatore e nemmeno al Napoli che ha bisogno di certezze. Secondo Repubblica il Torino fa sul serio per Meret con Juric che lo vuole portare in granata e lo ha chiesto chiaramente a Cairo. Il Napoli può rinnovargli il contratto e poi mandarlo in prestito per non perdere il controllo sul giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2023. La società di De Laurentiis ha sempre creduto nel portiere italiano, ma al momento vuole assecondare le richieste di Spalletti e quindi puntare su Kepa o altri portieri. La soluzione Torino potrebbe essere quella migliore per rilanciare il giocatore. Ma sullo sfondo c’è anche il Leicester che ha chiesto informazioni per Meret, al momento la destinazione Premier League non sembra quella più imminente.