CORSPORT – Napoli per Kepa arriva il giorno decisivo

Calciomercato Napoli può essere il giorno decisivo per Kepa, incontro a Roma con gli agenti del giocatore. Il club di Aurelio De Laurentiis cerca disperatamente un portiere per accontentare Luciano Spalletti che chiede rinforzi. Il tecnico lo ha detto chiaramente, si aspetta nuovi giocatori altrimenti puntare al quarto posto sarà un’impresa impossibile. Il Napoli si sta muovendo per Raspadori in modo deciso, ma la società azzurra fino ad ora ha perso anche tanto tempo. Un esempio è la trattativa per Simeone del Verona, oramai in piedi da settimane ma mai chiusa. Inoltre c’è il rinnovo di Fabian ancora da sistemare, così come la possibile cessione di Zielinski, sempre appesa ad un filo. Servirebbe anche un vice Di Lorenzo, visto che Zanoli non sembra dare ampie garanzie.

Calciomercato Kepa al Napoli

Intanto si prova a chiudere almeno per Kepa. Il portiere è in uscita dal Chelsea e dopo decine di telefonate e videocall sembra si sia arrivati ad un accordo. Corriere dello Sport fa sapere che ieri a Milano è arrivato Arturo Canales, ufficialmente per trattare gli ultimi dettagli dell’affare De Ketelaere al Milan. Ma l’agente ha in procura anche Kepa ed oggi incontra a Roma il Napoli per mettere a punto gli ultimi dettagli per la cessione del portiere. Per Corriere dello Sport oggi è un giorno fondamentale per la cessione di Kepa al Napoli, vertice di Roma sarà decisivo per chiudere l’operazione in prestito.

Intanto mentre De Laurentiis dice di perdere 200 milioni di euro col Napoli, si avanti su altre trattative di calciomercato con Raspadori del Sassuolo che oramai ha scelto la maglia azzurra.