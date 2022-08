CorSport – Spalletti chiede rinforzi: “Qualificazione Champions difficilissima così”

Luciano Spalletti chiede rinforzi per il suo Napoli, lo fa in maniera anche diretta. Il tecnico ha lanciato un messaggio a De Laurentiis, in cui fa capire che c’è l’estrema necessità di comprare giocatori già pronti e non puntare solo su possibili promesse. Fino ad ora in casa azzurra l’acquisto che più ha entusiasmato è quello di Kvaratskhelia, grande talento, come si è visto anhe dalla prime uscite, ma Spalletti vuole anche uomini già pronti. Il tecnico è perplesso anche per la perdita di alcun uomini chiave Ospina e Koulibaly su tutti.

Spalletti chiede rinforzi di calciomercato

La società si sta muovendo sul mercato con l’acquisto di Kepa, altro giocatore da rilanciare, e con Raspadori attaccante di 22 anni del Sassuolo. Il tecnico del Napoli chiede però rinforzi con urgenza e lo si capisce anche dalle sue recenti interviste, come sottolinea Corriere dello Sport: “La società ha deciso di abbassare il tetto degli stipendi: ci sono delle giovani promesse importanti che possano rientrare in questo ambito, ma è chiaro che ti togli una fetta di mercato che se gli altri la utilizzano portano a casa il pronto subito senza doverci lavorare molto. Nel tempo, probabilmente, questa opzione può farti avere una società sana e forte. Noi giochiamo per il massimo e vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno: detto questo, non si promette niente. Ci si impegna dalla mattina alla sera. Poi, però, bisogna confrontarsi contro dei colossi di squadre“.