Mertens porta in faccia alla Juve: “Tenetevi i 5 milioni di euro”

Dries Mertens rifiuta il trasferimento alla Juve, il belga non vuole tradire i tifosi del Napoli. La notizia era circolata già nella giornata di ieri e trova conferme anche in un pezzo di Carlo Laudisa su Gazzetta dello Sport. Il club bianconero è alla ricerca di un vice Vlahovic ed aveva individuato in Mertens il sostituto ideale. Un uomo a cui affidare i minuti finali, ma anche qualche partita da titolare, perché sempre in grado di fare la differenza.

La Juve ha provato a convincere Mertens con un’offerta da 5 milioni di euro, in questo modo voleva fargli dimenticare di essere stato un idolo dei tifosi napoletani. Invece da Mertens è arrivato il netto rifiuto ai bianconeri, che così hanno dovuto cambiare obiettivo. Centoquarantotto gol segnati in maglia azzurra ed un legame viscerale con la città non sono cose che si dimenticano in un attimo. Inoltre Mertens alla Juve sarebbe andato a fare comunque un comprimario e quindi ha rifiutato la generosa offerta dei bianconeri. La stessa cosa accaduto solo qualche settimana fa, con la Juve che ha provato in tutti i modi a prendere Koulibaly. Anche in questo caso il difensore senegalese, legatissimo alla città partenopea, ha deciso di rifiutare il trasferimento in bianconero scegliendo il Chelsea.