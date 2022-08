Napoli, Nino D’Angelo: «Mertens, mai alla Juve. Vada all’estero»

Nino D’angelo parla dell’addio di Mertens: «Mi auguro che Dries dica no alla Juve come Koulibaly. Spero che vada all’estero».

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la “pazza idea” Mertens per la Juventus. Viste le difficoltà per arrivare a Morata, i bianconeri valutano nuove ipotesi: in quest’ottica sarebbero pronti a formulare una proposta anche per il belga svincolato dal Napoli. Muriel, Martial e Arnautovic le alternative, Werner più lontano. L’ex partenopeo arriverebbe a zero e la Juve potrebbe accontentarlo con uno stipendio da big (intorno ai 5 milioni di euro), oltre a permettergli di giocare la Champions League.

NINO D’ANGELO: MERTENS NO ALLA JUVE

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nino D’Angelo, noto cantautore napoletano, ha parlato dell’addio di Mertens. Di seguito le sue parole.

MERTENS JUVE – «Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di quella che ci ha arrecato Higuain. Dries si è professato figlio di questa città, a più riprese e per tanti anni: quindi mi auguro che possa continuare la sua carriera all’estero, come farà Koulibaly. Così avrà tutta la nostra riconoscenza. Proprio come Kalidou».

Koulibaly- “Mi sembra del tutto normale che uno come lui avesse l’ambizione, arrivato ormai a 31 anni, di lottare per qualcosa di importante anche a livello internazionale e quindi lo capisco e lo rispetto”.

De Laurentiis – “Credo che Aurelio sia un uomo intelligente e saprà cosa fare, ma dal mio punto di vista mi permetto di dire soltanto che alla gente bisogna parlare con chiarezza e serenità, spiegando i programmi senza che si possano creare fraintendimenti. Il pubblico apprezza la sincerità, il Napoli ha bisogno del sostegno della sua gente. A me piace chiunque giochi con la maglia del Napoli, io sosterrò sempre i ragazzi che indossano quei colori. L’identità e lo spirito di appartenenza sono valori che non vanno trascurati. Anche io – come tutti i tifosi – vorrei vincere e so che non è facile riuscirci se si abbassa il monte ingaggi come sta facendo quest’anno il Napoli. Ciò però non vuol dire che non si debba ugualmente fare il tifo, quello è a prescindere”.

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha aperto all’arrivo di Dries Mertens: “Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens perché è la bandiera del Napoli. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c’è stata un’apertura, ma nessuna offerta o rifiuto”