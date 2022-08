Olivera: “Simeone perfetto per il Napoli. Raspadori ancora acerbo”

Luis Oliveira ha commentato le manovre del Napoli sul calciomercato, in particolare su simeone e Raspadori.

Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio-Tv:

“Salutando Insigne e Mertens il Napoli ha perso due grandi campioni, due giocatori di grande classe, ora il club cerca di sostituirli al meglio e non è facile.

Il Cholito Simeone mi è sempre piaciuto, lo seguo da da Firenze, ha fatto bene a Cagliari e benissimo a Verona, ma ha bisogno di continuità. Il Napoli disputa la Champions, giocando ogni tre giorni può avere tranquillamente le sue chances. Se va in azzurro può convivere anche con Osimhen: lui è certamente una prima punta, come il nigeriano, ma è anche in grado di fare all’occorrenza la seconda punta. Napoli è una piazza prestigiosa, passionale, con tanta pressione. Penso che il Cholito non avrà problemi, sarà perfetto in azzurro”.

Luis Oliveira nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Raspadori? Anche di questo ragazzo si dice molto bene, ha fatto un buon campionato con il Sassuolo, è arrivato in Nazionale. Ha talento, deve ancora dimostrarlo completamente.

Il Napoli ha perso tantissimo dietro con Koulibaly, Spalletti prova a dare forza al reparto con giocatori più giovani, le altre pure si stanno muovendo bene: dall’Inter che ha preso Lukaku alla Roma con Dybala, la concorrenza sarà implacabile e numerosa, perché anche Lazio e Fiorentina si sono rinforzate. Il Napoli deve fare più del terzo posto.

Mertens? L’avrei tenuto eccome, ha dimostrato di essere un grande campione, ma è la società a decidere”.