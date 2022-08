De Maggio: “Mi arrivano notizie sul calciomercato del Napoli. Le ultime su Raspadori”

Valter De Maggio fa il punto sul calciomercato del Napoli, il club azzurro tratta Kepa del Chelsea e Raspadori del Sassuolo. Il giornalista a Radio Goal dice: “Ho notizie di prima mano per il mercato del Napoli. L’obiettivo principale della squadra azzurra è un portiere di grande qualità. Ci sono indiscrezioni su un arrivo in Italia degli agenti di Kepa per trattare col Napoli, con la società che sta accelerando per chiudere la questione dei portieri. Se arriva un altro portiere può andare via Alex Meret e la società non si opporrebbe ad una cessione“.

De Maggio poi parla di Raspadori conteso da Juve e Napoli: “A quanto mi risulta il club di De Laurentiis è più avanti nella corsa al giocatore. Sicuramente c’è l’interesse concreto anche della Juve, ma Raspadori ha dato il suo gradimento al Napoli e potrebbe spingere chiedendo al Sassuolo la cessione al club allenato da Luciano Spalletti“. Restando in attacco si è fermato al trattativa per il trasferimento di Andrea Petagna al Monza ma “non è detto che l’attaccante ex Spal non possa andare a giocare in un’altra squadra. Le richieste non mancano. Se andrà via Petagna, il suo sostituto sarà Giovanni Simeone del Verona“.