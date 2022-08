Il retroscena sul week-end di Mertens a Capri: “E’ triste per la fine col Napoli. Ha pianto quando…

MERTENS-NAPOLI. Nove anni non si dimenticano. Nonostante si rincorrono le voci di un’offerta della Juventus per Dries Mertens, più di qualche persona mette in dubbio la possibilità che il belga si trasferisca sotto la Mole Antonelliana. Ne parla su Radio Kiss Kiss Napoli anche Valter De Maggio che svela un retroscena rivelatogli da una amica che era presente all’ultima cena sulla bellissima dei Faraglioni: “Nello scorso fine settimana Dries Mertens è stato a Capri insieme alla sua Kate. Era molto deluso, molto dispiaciuto di non aver rinnovato col Napoli ma ha capito che avrebbe avuto poco spazio perché non c’è un gran feeling con Luciano Spalletti. Gli amici capresi hanno organizzato una festa a sorpresa per ‘Ciro’ e quando hanno preparato la torta, lui si è lasciato andare ad un lungo pianto. Credo che un giocatore che vive certe emozioni non andrà alla Juventus”.