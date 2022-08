RAI SPORT – Napoli, l’agente di Kepa in Italia. Si limano gli ultimi dettagli

L’agente di Kepa è arrivato in Italia per incontrare il Napoli, restano da limare gli ultimi dettagli legati ai bonus.

Napoli, questi poterebbero essere i giorni di Kepa. L’acquisto di un portiere è la priorità del momento, è così che il Napoli considera l’operazione, e non è un caso che il direttore sportivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico.

L’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione.

Il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore azzurro.

Al vaglio anche una serie di bonus richiesti dagli inglesi a corredo del prestito, passaggi ulteriori di un affare decisamente articolato, ma l’obiettivo è chiaro: chiudere al più presto.

Parallelamente bisognerà anche gestire la situazione di Meret: il suo rinnovo fino al 2027 è pronto da un po’ ma per il momento non sarà firmato. È bloccato in attesa degli eventi e anzi è in discussione.

A coté è arrivato anche il discorso pronunciato da Spalletti su Alex dopo l’amichevole di domenica con il Maiorca.

E dopo l’errore sul gol del pareggio degli spagnoli: «Bisogna ritrovarsi in questi contesti dove è necessario stare i piedi, se ti danno una spallatina e vai giù è segno che non hai tutto quel carattere e quella forza».

L’AGENTE DI KEPA INCONTRA IL NAPOLI

Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, l’agente di Kepa sarebbe arrivato in Italia per incontrare il Napoli.

“Kepa, il suo agente Canales è arrivato oggi a Milano, da poche ore: sta parlando col Napoli. Vicini alla quadra. C’è distanza solo sui bonus, perché il Chelsea ne chiede 3 di milioni: 1,5 per il raggiungimento degli ottavi di Champions e 1,5 se il Napoli si qualificherà alla prossima Champions. De Laurentiis offre per ‘questo pacchetto’ invece 1,5 totale. Sullo stipendio, invece, il Chelsea chiede 2,5 di partecipazione del Napoli sul pagamento dell’ingaggio, mentre De Laurentiis è fermo a 1,5“.

Anche il giornalista Paolo Bargiggia su Twitter ha riportato un piccolo retroscena: “L’agente del giocatore ha informato il Chelsea che il club di De Laurentiis è disposto ad offrire non più di 1.5 mln netti di ingaggio, 3 al lordo. Il giocatore attualmente ne guadagna 7 netti. Chi si sposterà per primo e di quanto adesso?”.