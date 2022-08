Osimhen, gli agenti vogliono incontrare Giuntoli. Il Napoli risponde: “Siamo fuori tempo massimo”

Gli agenti di Victor Osimhen avrebbero contattato il Napoli per chiedere un appuntamento con Cristiano Giuntoli.

Si rincorrono le voci sull’interesse del Bayern Monaco per Victor Osimhen. I bavaresi sono alla ricerca del sostituto di Robert Lewandowski, trasferitosi al Barcellona, e secondo alcuni rumors l’attaccante nigeriano sarebbe l’obiettivo numero uno del Bayern che avrebbe chiesto un appuntamento al Napoli, ricevendo un rifiuto.

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino: “ Gli agenti di Osimhen hanno chiesto un appuntamento a Cristiano Giuntoli. Dietro tale richiesta c’è il forte sospetto che ci sia un club che si nasconda dietro la richiesta del nigeriano: con molta probabilità, si tratta del Bayern Monaco, la compagine tedesca non ha smesso di cercare un attaccante di livello per rinforzare il proprio reparto.

La risposta della SSC Napoli sarebbe stata chiara e tonda: “Siamo fuori tempo massimo per ascoltare qualsiasi tipo di eventuale proposta”. Dunque tutto rimandato all’anno prossimo, per il momento Osimhen resta a Napoli e il club partenopeo non accetta più offerte.

Luciano Spalletti lo ritiene assolutamente fondamentale per il suo gioco, ormai il campionato è alle porte e perdere anche il nigeriano sarebbe una vera e propria catastrofe per la squadra azzurra, ma fortunatamente tutto ciò non succederà”.