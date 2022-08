Romano: “Napoli offerta di rinnovo per Fabian, solo un anno di contratto con clausola”

Il Napoli sta lavorando per proporre un’offerta di rinnovo di contratto a Fabian Ruiz, con la novità della clausola rescissoria. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 ed il club partenopeo non vuole perderlo a parametro zero. Anche l’entourage apre al rinnovo di Fabian, dato che in caso contrari il Napoli sarebbe disposto a metterlo fuori rosa, facendogli perdere di fatto la possibilità di essere convocato per il Mondiale in Qatar a novembre.

Rinnovo Fabian: le cifre della clausola rescissoria

Secondo le ultime novità di calciomercato date da Francesco Romano, di Le bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset, il Napoli ha fatto un’offerta per il rinnovo di Fabian Ruiz. La novità assoluta è che c’è solo un anno di contratto in più, fino al 2024 con un ingaggio a 3,5 milioni di euro, con una clausola rescissoria 45 milioni di euro. Insomma in questo modo la società di De Laurentiis si darebbe un altro anno per cercare di vendere il giocatore, ma al termine della prossima stagione si ritroverebbe nella stessa condizione che si trova ora, ma senza lo spettro della mancata partecipazione ai Mondiali che potrebbe frenare Fabian. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, con il Napoli che è sempre disponibile ad una cessione immediata dello spagnolo, anche se non ci sono offerte da top club.

Questa tattica del Napoli serve comunque a tenere il giocatore in rosa, dato che viene considerato fondamentale da Spalletti che ha già dovuto rinunciare ad Ospina e Koulibaly. Il tecnico del Napoli ha chiesto rinforzi, ma allo stesso tempo non vuole perdere i suoi pezzi migliori. Nonostante le richieste se qualcuno si presenterà con i 40 milioni di euro chiesti dal Napoli per Fabian, ci sarà la cessione.