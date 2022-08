Il Mattino – Napoli scatenato sul calciomercato: vuole chiudere un doppio colpo in queste ore

Il Napoli vuole rinforzare la squadra di Luciano Spalletti e sul calciomercato punta Kepa del Chelsea e Simeone del Verona. Sullo sfondo resta caldissima la trattativa per Raspadori del Sassuolo, ma secondo Il Mattino i prossimi due colpi di calciomercato sono altri. Il quotidiano partenopeo fa sapere che il sogno della società azzurra è quello di “fare un doppio colpo già in queste ore. Perché se è vero che le possibilità di vedere Simeone in azzurro sono alte, è altrettanto vero che il Napoli spinge sull’acceleratore per convincere il Chelsea ad accettare le condizioni per il prestito secco di Kepa“.

Kepa al Napoli: incontro con gli agenti

Il Napoli oggi incontra gli agenti di Kepa e vuole sbloccare definitivamente questo affare che viene trascinato oramai da settimane. Stessa cosa si può dire per Simeone, anche se il Monza ora sogna Icardi dal Psg, ma la possibilità di vedere il giocatore argentina in Brianza sono veramente pochissime. Spalletti intanto chiede acquisti, il Napoli prova ad accontentarlo ma non sarà semplice. Un portiere ed un sostituto di Mertens servono immediatamente. De Laurentiis dice di aver perso 200 milioni di euro, ma ha perso anche giocatori importanti e quindi per forza di cose deve trovare dei sostituti, mentre il campionato è alle porte.