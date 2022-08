Gazzetta – Raspadori al Napoli situazione fluida per la chiusura

Ultime novità di calciomercato su Giacomo Raspadori pronto a passare dal Sassuolo al Napoli. La situazione viene definita fluida da Gazzetta dello Sport, con l’inserimento della Juve che è stato principalmente di disturbo. I bianconeri devono trovare un sostituto dell’infortunato Pogba ed un vice Vlahovic, con Mertens che ha rifiutato nettamente il trasferimento a Torino, quindi ha altro a cui pensare.

Napoli su Raspadori, le novità di oggi

“Per il talento del Sassuolo la situazione è fluida: il Napoli ha un accordo solido con il calciatore che – al netto degli approcci ricevuti da parte di altre squadre italiane di prim’ordine – ritiene la maglia azzurra lo step di crescita ideale in questo momento della sua carriera. Di conseguenza, chi di dovere – compreso l’agente del giocatore, Tullio Tinti – sta lavorando adesso ai fianchi di Giovanni Carnevali, plenipotenziario del club emiliano. Bisogna trovare l’accordo sulla cifra comprensiva di bonus (il Napoli in totale non vorrebbe andare oltre i 30 milioni) e sulle modalità di pagamento. Ostacoli tutto sommato superabili se davvero De Laurentiis vorrà godersi il “Mertens italiano” scrive Gazzetta dello Sport.

Contestualmente De Laurentiis continua a portare avanti altre due operazione: quella di Kepa e Simeone. Oggi è in programma un incontro a Roma per il portiere del Chelsea, per sbloccare l’affare e consegnare a Spalletti un estremo difensore titolare per la sfida col Verona.