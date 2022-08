La Roma prende anche Wijnaldum, fa bene Spalletti a preoccuparsi?

La Roma di Josè Mourinho sta per chiudere con Georginio Wijnaldum in prestito dal PSG. Il giocatore ha dato già il via libera per il trasferimento in giallorosso. Corriere dello Sporta fa sapere che i problemi tra le due società sono tutti risolti e che si stanno definendo gli ultimi dettagli e poi arriverà lo scambio di documenti e quindi il giocatore avrà il via libera per l’arrivo in Italia. Wijnaldum sosterrà le visite mediche già nel pomeriggio.

Fissata anche la presentazione di Wijnaldum con la Roma che ci sarà il 7 agosto. Il club giallorosso farà sottoscrivere al centrocampista un contratto fino al 2025 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Dunque Mourinho dopo Matic e Dybala si può godere anche Wijnaldum rilanciando pesantemente le ambizioni per il quarto posto e forse anche qualcosa in più. Non va dimenticato che il club giallorosso sta puntando anche Belotti, svincolato e senza club. L’attaccante ex Torino ha dato la sua disponibilità a firmare per la Roma e quindi ad entrare in rosa come alternativa ad Abraham, rinforzando molto la rosa del tecnico portoghese. Dovrà stare attento il Napoli, che ha come obiettivo primario la qualificazione alla Champions League ed ha uno Spalletti estremamente preoccupato per come si stanno rinforzando le dirette concorrenti.