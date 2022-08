Manifesto contro De Laurentiis, la firma è dei Vecchi Lions – FOTO

Aurelio De Laurentiis ancora criticato a Napoli, questa volta con un manifesto dei Vecchi Lions. Il gruppo organizzato della tifoseria azzurra è solo uno dei tanti ad esporsi contro la società azzurra, facendo colare a picco la popolarità del presidente azzurro. De Laurentiis a Wall Street Italia ha fatto sapere di essere ossessionato dai fondi di investimento che vogliono comprare il Napoli, ma ha detto anche che sta perdendo 200 milioni di euro con il club. Ma nemmeno in questa situazione pensa alla cessione.

Napoli, manifesto contro De Laurentiis

Intanto in città monta la contestazione contro De Laurentiis, con un manifesto dei Vecchi Lions con scritto: “ADL, il giudizio. La città dove tu sei il debitore, i calciatori che tu ne fai guadagni. Questo abbonamento senza tanta chiarezza… Giudica te stesso e sparisci”. Ma non è la prima volta che in città appaiono striscioni contro De Laurentiis, oramai diventato un bersaglio di gran parte della tifoseria partenopea, nonostante il club azzurro sia stabilmente in Europa da 13 anni.