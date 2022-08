De Laurentiis sui calciatori africani, colpo a freddo per Anguissa e Osimhen: le reazioni e l’imbarazzo

Aurelio De Laurentiis con la frase sui calciatori africani ha fatto scattare tantissime polemiche. Ieri è arrivata anche la risposta di Kalidou Koulibaly contro il suo ex presidente, mentre c’è chi come Umberto Chiariello e tanti altri lo hanno difeso. Ma Gazzetta registra anche le reazioni di Osimhen e Anguissa alle parole di De Laurentiis sui calciatori africani. I giocatori non l’hanno presa molto bene. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Colpiti a freddo I calciatori vivono attaccati agli smartphone e quindi gli africani del Napoli sono stati subito raggiunti da centinaia di messaggi da parte dei loro connazionali. Sono rimasti stupiti, sorpresi e si sono sentiti colpiti a freddo perché – davanti a tanto scalpore – hanno dovuto fare spallucce ed evitare a loro volta commenti per non alimentare ulteriormente una polemica che a medio termine potrebbe riemergere”.

Poi aggiunge: “La prossima Coppa d’Africa, infatti, è in programma in Costa d’Avorio a gennaio 2024 (si doveva giocare nel giugno 2023 ma è stata posticipata). Con ogni probabilità Anguissa e Osimhen saranno protagonisti e quindi entrambi in queste ore avranno fatto qualche ragionamento pensando al futuro. Tra l’altro, proprio Osimhen lo scorso inverno aveva rinunciato (senza “accelerare” in alcun modo la guarigione) alla Coppa d’Africa in Camerun, dopo la frattura allo zigomo rimediata il 21 novembre nella partita contro l’Inter“.