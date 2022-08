De Laurentiis: “Basta africani”. L’entourage di Osimhen: “È un clown”

Le parole di Aurelio De Laurentiis sui giocatori africano hanno scatenato molte critiche. il patron del Napoli ai microfoni di Wall Street Italia ha parlato anche dei calciatori africani e dei loro impegni con la Nazionale. Il presidente del Napoli a Smart Talk ha rivelato l’interesse di fondi di investimento per il Napoli, ma ha anche detto che sta perdendo 200 milioni con la società azzurra.

“Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“.