De Maggio: “De Laurentiis vuole Raspadori subito. Ha la foja…

CALCIOMERCATO NAPOLI. RASPADORI-NAPOLI. “Raspadori vuole il Napoli e lo ha espressamente richiesto al Sassuolo“: inizia così la puntata giornaliera di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nell’introduzione della puntata Valter De Maggio parla di un De Laurentiis energico: “Il presidente ha la foja. Vuole Raspadori subito ma ha detto chiaramente al Sassuolo che non vuole spendere oltre 28 milioni, cioè 25 milioni di parte fissa più 3 di bonus. A Carnevali, in particolare, ha riferito che non bisogna tirare troppo la corda altrimenti si spezza“.