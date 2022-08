Chiariello: “Gente in malafede, De Laurentiis sugli africani ha ragione!”

Sono scattate tante polemiche su Aurelio De Laurentiis per le frasi sui calciatori africani pronunciate Smart Talk di Wall Street Italia. C’è chi ha interpretato quelle parole addirittura come razzismo, nonostante il club abbia sempre combattuto al fianco di Koulibaly nella lotta alla discriminazione e, nonostante, sembrasse evidente che De Laurentiis intendesse offendere nessuno. Resta però un comunicazione che andrebbe migliorata da parte del numero uno del Napoli, che spesso viene travolto dalle polemiche per i modi ed i toni che utilizza nell’esporre le proprie tesi. Essere un dirigente di calcio ad altissimo livello significa anche parlare in un certo modo, perché alcune sferzate si possono lanciare lo stesso, anche senza calcare la mano per forza.

Le parole del presidente del Napoli hanno indispettito l’entourage di Osimhen con Oma Akatugba, giornalista e membro dello staff che segue, che ha definito, senza mezzi termini,il patron del Napoli come un “clown” commentando su Twitter le sue dichiarazioni:“He is a clown” (“È un clown”, ndr). Inoltre anche Koulibaly ha risposto a De Laurentiis sulla questione dei calciatori africani. Quanto detto da De Laurentiis ha fatto così tanto rumore, che anche ESPN ha dedicato un pezzo critico al patron azzurro.

Ma sulla questione è intervenuto pure Umberto Chiariello che prende le parti del patron azzurro e scrive: “Solo gente in malafede o stupidi malati di mente possono pensare e travisare le parole di De Laurentiis sui calciatori africani. Ma quale razzismo e razzismo… Ha detto una cosa sacrosanta sui calendari internazionali. Ha totalmente ragione“.