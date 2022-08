Non solo Raspadori, da Boga a Politano, il Sassuolo è un muro per il Napoli

Raspadori, Boga e Politano il Sassuolo è un muro per il Napoli, il club neroverde predilige la Juventus.

Tra Napoli e Sassuolo, di affari mancati ce ne sono stati tanti, ecco perché le trattative di queste ore tra il club azzurro e Giacomo Raspadori, spaventano i napoletani. Che temono di restare ancora a mani vuote nell’estate più difficile (sul mercato) dell’ultima decade.

L’attaccante vorrebbe raggiungere Luciano Spalletti, ma il Sassuolo fa ancora una volta muro e pensa a una super valutazione da 40 milioni. Fuori mercato per Raspadori e per il Napoli. E poi, dietro l’angolo, c’è la solita Juventus che sembra avere un canale preferenziale con i neroverdi.

IL SASSUOLO FA MURO CON IL NAPOLI

Scrive Il Mattino: “È il gennaio del 2018. Il Napoli di Maurizio Sarri è lanciato verso un finale di stagione da protagonista con il sogno scudetto che sembra essere vicino come mai negli ultimi vent’anni.

L’allenatore toscano, però, ha un problema numerico: in attacco gli azzurri sono contati, Mertens fa gli straordinari e senza Milik ci sono poche alternative, ancor meno di quelle che Sarri già usa per sua stessa natura.

Il Napoli va su Verdi senza successo, allora prova il colpo Politano dal Sassuolo: quasi 30 milioni sfiorati nell’ultima offerta, contratti firmati dal club azzurro e dal calciatore stesso, ma non dai neroverdi. Chiudendo il mercato senza nulla in mano”.

Matteo Politano arriverà in azzurro solo due anni più tardi, ma quel muro alzato dal Sassuolo ha fatto per mesi disperare i tifosi azzurri. «Il Sassuolo non ha bisogno di vendere», è la frase più ricordata di quel periodo.

Non pronunciata dal dg neroverde Giovanni Carnevali bensì da Beppe Marotta, quell’anno ds della Juventus che proprio contro il Napoli si giocava (e poi vinse) il titolo nazionale”.

Ma non sempre i bianconeri sono la causa dei mancati affari.

Per anni Berardi è stato accostato a tutte le big d’Italia – azzurri compresi – senza successo. Vrsaljko era tra i preferiti del Napoli per il ruolo di terzino destro ma alla fine il Sassuolo preferì l’Atletico Madrid al club azzurro.

Più recente il caso Boga: l’esterno poteva essere l’erede di Insigne sulla sinistra, ma è stato spedito all’Atalanta, che neppure poteva giocare la Champions. Altro pallino azzurro per diverse sessioni di mercato è stato Toljan, che però dal Sassuolo non si è mai mosso.

Anche Consigli interessava al Napoli: lanciò messaggi d’amore agli azzurri nell’estate del 2018 e in quella del 2020. Il risultato, però, non è stato diverso da tanti suoi compagni di squadra”.