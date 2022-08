Napoli-Girona: la partita non sarà gratuita, dove vederla

Napoli-Girona è la terza amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Terzo test per avvicinarsi all’esordio in campionato che ci sarà il 15 agosto 2022 allo statio Bentegodi ore 18.30 dove si giocherà Verona-Napoli.

Proprio per questo motivo la società ha scelto di far giocare Napoli-Girona alle 18.30, per abituarsi al clima che ci sarà in quel periodo. Queste ultime due sfide amichevoli che il Napoli gioca al Teofilo Patini di Castle di Sangro saranno importanti per testare la condizione fisica dei giocatori di Spalletti, anche se il mercato potrebbe sconvolgere il modulo del tecnico azzurro. Fino ad ora è stato utilizzato il 4-3-3, ma se dovesse arrivare Giacomo Raspadori si tornerebbe al 4-2-3-1, già utilizzato dall’allenatore toscano la scorsa stagione.

Il Napoli è reduce da due pareggi consecutivi in amichevoli, il primo 2-2 contro l’Adana ed il secondo 1-1 contro il Maiorca. In entrambi i casi ci sono stati errori da parte di Alex Meret, portiere che sembra non sentire più la fiducia intorno a se e potrebbe andare al Torino. Mentre il club azzurro sta trattando Kepa del Chelsea.

Napoli-Girona: dove vederla in tv e streaming

La terza amichevole del Napoli verrà trasmessa in pay per view sul canale facebook ufficiale della SSCN, ma anche attraverso la piattaforma Sky e Sky Go con un costo di 9,99 euro. Non sarà possibile vedere la partita gratuitamente in alcun modo. Il canale spagnolo Canal Esport3 trasmetterà il match, ma è visibile solo sul territorio spagnolo, quindi chi è collegato dall’Italia e da altre parti del mondo non potrà vedere il match in chiaro.

Partita: Napoli-Girona

Data: 3 agosto 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Sky Sport (canale 251, pay per view)

Streaming: Facebook (in pay per view).