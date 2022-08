Meret, non solo il Torino: spunta anche un altro club di Serie A

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Alex Meret è sempre più in dubbio. Mentre il Napoli si è fiondato su Kepa del Chelsea, il portiere ex Udinese guarda al suo futuro. Il Torino è la squadra che più di tutte è intenzionata ad acquistarlo, con Juric che lo ha richiesto espressamente a Cairo e Vagnati. Nelle ultime ore è spuntato l’interesse anche delllo Spezia. Secondo La Nazione edizione La Spezia oggi in edicola, i liguri potrebbero spingere per Meret nel caso in cui Dragowski dovesse firmare con la Lazio.