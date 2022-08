Auriemma: “Il Napoli torna su Veretout, serve almeno una cessione”

Calciomercato Napoli con il nome di Jordan Veretout, lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport oggi in edicola. Il giocatore francese dirà addio alla Roma e secondo quanto scritto sul quotidiano sportivo appena il Napoli avrà ceduto uno tra Demme e Zielinski andrà a prendere Veretout dalla Roma.

Ma le notizie di oggi fanno sapere che mentre il Napoli attende il momento giusto e deve sempre prima cedere, prima di fare qualsiasi passo, vedi la trattativa in stallo per Simeone, o quella per Raspadori che deve sostituire Mertens, c’è chi invece è pronta a chiudere. È il caso del Marsiglia che viene dato come vicinissimo a Veretout. Il club francese avrebbe già chiuso la trattativa ma c’è un malumore profondo dei suoi tifosi. Ecco quanto racconta Corriere dello Sport: “Questa è una vicenda paradossale. Mentre la Roma tratta la cessione di Jordan Veretout con il Marsiglia sulla base di 10 milioni, cifra utile a evitare minusvalenze di bilancio e a snellire l’organico da uno stipendio pesante, i tifosi francesi si ribellano a causa di una storia giudiziaria che riguarda il suocero del giocatore. Sui social, e non solo, da ieri si sta diffondendo un movimento di opinione che invita il presidente Longoria a non comprare Veretout, che dal punto di vista etico non rispecchierebbe un esempio degno dei colori dell’OM“.