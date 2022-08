Napoli ultimo rilancio per Raspadori: contatto De Laurentiis-Carnevali

Il Napoli è ancora alla ricerca di un attaccante da prendere al posto di Dries Mertens che ha salutato tutti con un video da brividi. Giacomo Raspadori è l’obiettivo numero uno del Napoli ma il Sassuolo fa una resistenza incredibile, anche con il supporto della Juventus che fa azione di disturbo. I bianconeri hanno altro a cui pensare, come l’ingaggio di un esterno ed un sostituto di Pogba infortunato, ma Allegri non vorrebbe perdere Raspadori e cerca di convincerlo a rimandare la decisione di andare via da Sassuolo per attendere i bianconeri. L’influenza dei dirigenti juventini potrebbe avere il suo fascino sul Sassuolo di Carnevali che chiude sempre ottimi affari con il club di Agnelli.

Napoli: nuova offerta per Raspadori

Aurelio De Laurentiis va avanti nella trattativa e si è spinto ad offrire 31 milioni di euro per l’attaccante di 22 anni, quindi oltre il limite imposto di 30 milioni di euro. Ecco quanto scrive Il Mattino sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: “Il Sassuolo aspetta: per l’inizio della prossima settimana vuole la risposta. Forse c’è anche la Juventus pronta a presentare una propria offerta che, però, ancora non ha fatto. Per quest’anno o il prossimo. L’attaccante tentenna, spinge per avere il Napoli subito, ma il suo manager Tinti lo invita a non avere fretta. Anche perché questa

scelta, a 22 anni, è decisiva per la sua carriera. Il Napoli sa che l’entourage non può e non vuole fare pressioni sul Sassuolo perché l’ad Carnevali non accetta aut aut”. Sono ore caldissime per il Napoli che sta per cedere Meret allo Spezia, ma deve trovare ancora l’accordo per il trasferimento di Kepa del Chelsea in maglia azzurra.