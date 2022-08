Il Napoli cede Meret ma per Kepa non è ancora fatta: la situazione

Il Napoli sta per cedere Alex Meret allo Spezia, ma per Kepa del Chelsea bisogna ancora trattare. In pratica ci sarà un momento in cui il Napoli resterà magari senza primo portiere, con una amichevole da giocare sabato contro l’Espanyol ed un campionato che comincia il 15 agosto. Per la prima partita di campionato il club sicuramente avrà il suo estremo difensore, ma di certo a Spalletti avrebbe fatto piacere averlo già ritiro.

Napoli: la situazione Kepa

Corriere dello Sport fa sapere che ieri Arturo Canales, manager del portiere spagnolo, ha incontrato un uomo del Napoli a Roma. “Un vertice che vale un’accelerata e che certifica l’intenzione del club azzurro di puntare sul basco nel più breve tempo possibile. Sul rilancio dell’uomo di Ondarroa: la prospettiva di ricominciare al Maradona e di tornare protagonista come ai tempi di Bilbao e dell’Athletic, sia in campionato sia in Champions, lo stuzzica moltissimo, e ora non resta che mettere a punto gli ultimi passaggi economici“. Per la copertura economica il Chelsea dovrà fare il 75% dell’ingaggio del giocatore che si trasferirà in prestito, mentre il problema in questo momento è legato ai bonus che il club inglese vuole che siano riconosciuti dal Napoli, ma sui quali De Laurentiis non vuole cedere. Intanto oggi sembra il giorno buono per le firme sul nuovo contratto di Meret (allungato fino al 2024) ed il trasferimento a La Spezia.