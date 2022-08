Napoli-Espanyol: De Laurentiis annuncia lo sconto per la pay per view

Il Napoli dopo aver battuto il Girona giocherà l’ultima amichevole a Castel di Sangro il 6 agosto contro l’Espanyol. Un’altra formazione spagnolo sulla strada di avvicinamento al primo turno di Serie A. Fino ad ora tutte le amichevoli del Napoli hanno avuto un costo di 9,99 euro per vederle attraverso Facebook o Sky. Per Napoli-Espanyol ci sarà uno sconto, la partita potrà essere acquistata a 2,99 euro. Sicuramente una buona notizia per i tifosi del Napoli che sabato sera alle 20.30 vorranno godersi l’ultima amichevole prima dell’avvio del campionato. Certo la politica delle amichevoli a pagamento in casa Napoli ha suscitato grandi polemiche, ma ora la società ha voluto fare un passo verso i tifosi.

Napoli-Espanyol: sconto per la pay per view

La notizia dello sconto viene lanciata in diretta durante l’amichevole Napoli-Girona da Carlo Alvino che dice: “Lo sconto mi viene comunicato direttamente dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis“. Presidente che sta vivendo un’altra ondata di polemiche dopo le sue parole sui calciatori africani. Parole che hanno infastidito tanti, come Koulibaly, ma che ha trovato anche l’approvazione di tanti altri, come Umberto Chiariello che ha difeso nettamente il patron del Napoli. Sicuramente De Laurentiis vive un momento di poco apprezzamento da parte di tanti tifosi partenopei.