Napoli-Girona 3-1, brilla Kvaratskhelia. Infortunio per Politano

Napoli-Girona 3-1, Penultimo test per i ragazzi di Spalletti prima dell’inizio del campionato contro la neo-promossa della Liga.

CASTEL DI SANGRO (Aquila) – Il Napoli di Luciano Spalletti è sceso in campo per la penultima amichevole (terza nel ritiro abruzzese) in vista dell’inizio del campionato. La squadra azzurra si è allenata a porte chiuse con alcuni giocatori che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra come Zedadka, Ounas e Ambrosino. Khvicha Kvaratskhelia, reduce da una botta al fianco, parte dalla panchina. Il Napoli scenderà in campo anche sabato 6 agosto (ore 19) sempre a Castel di Sangro per l’ultimo test contro l’Espanyol.

Dopo l’amichevole contro il Maiorca, gli azzurri hanno sfidato un’altra società di Liga: si tratta del Girona, neopromossa tra le grandi grazie al successo in finale dei playoff sul Tenerife. I biancorossi sono tornati in Liga dopo tre anni e due finali playoff perse, per poi rimettere tutto a posto un mese e mezzo fa: Tenerife battuto a domicilio dopo lo 0-0 dell’andata e pass staccato, assieme alle già promosse Almeria e Valladolid.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-GIRONA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano

NAPOLI-GIRONA

Napoli-Girona 3-1 (autogol David Lopez 27′, Castellanos 56′, Petagna 77′, Kvaratskhelia 80′).

Lampi di Kvaratskhelia, lampi di Napoli, ma anche la consapevolezza che c’è ancora tanto da lavorare per Spalletti. Dopo i pareggi con Adana e Maiorca, gli azzurri trovano la vittoria 3-1 con il Girona, grazie alle zampate finali di Petagna e dell’esterno georgiano, ma confermano che hanno bisogno ancora di trovare intesa, condizione e brillantezza per arrivare a un livello accettabile per l’esordio in campionato a Ferragosto con il Verona. Il livello del gioco non può sicuramente soddisfare l’allenatore azzurro. Le notizie più belle per lui arrivano dal solito Kvara, sempre brillante, intraprendente, a tratti incontenibile. Conferme sono arrivate anche da Kim, attento e puntuale in difesa, particolarmente ispirato Zerbin, entrato nel finale. Ultimo test prima del via della serie A sabato, sempre a Castel di Sangro, contro l’Espanyol.

INFORTUNIO POLITANO

Al 24′ del primo tempo del match tra Napoli e Girona Matteo Politano è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al polpaccio.

Provando uno scatto, senza alcun contrasto, l’attaccante ha sentito dolore ed ha lasciato il campo al georgiano Kvaratskhelia. Si attendono ulteriori comunicazioni dagli azzurri nelle prossime ore.

NAPOLI-GIRONA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-GIRONA 3-1

MARCATORI: 27′ aut. David Lopez (N), 56′ Castellanos (G), 77′ Petagna (N), 80′ rig. Kvaratskhelia (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6 (70′ Zanoli 6), Rrahmani 6 (70′ Ostigard 6), Kim-Min-jae 6,5 (70′ Juan Jesus 6,5), Mario Rui 6,5 (70′ Olivera 6,5); Fabian Ruiz 6,5 (70′ Elmas 5,5), Lobotka 6 (70′ Demme 6), Anguissa 6 (70′ Zielinski 6); Politano sv (22′ Kvaratskhelia 6,5), Osimhen 5,5 (70′ Petagna 6,5), Lozano 6 (70′ Zerbin 6,5). All. Spalletti.

GIRONA (3-4-3): Juan Carlos; Juanpe, David Lopez, Bueno; Arnau, Aleix Garcia, Terrats, Urena (46′ Saiz); Riquelme, Stuani (46′ Castellanos), Valery (46′ Yan Couto). All. Michel.

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno