Alvino: “Infortunio Politano, arrivano ottime notizie”

Matteo Politano si è infortunato durante Napoli-Girona, risentimento muscolare per l’attaccante azzurro ma non è nulla di grave. La notizia viene data da Carlo Alvino durante la telecronaca dell’amichevole del Napoli. Il telecronista fa sapere: “Arrivano buone notizie per Politano. il risentimento al polpaccio sinistro non desta preoccupazione”.

In un primo momento la smorfia di dolore dell’attaccante aveva fatto pensare a qualcosa di più grave. L’infortunio di Politano sarà comunque valutato anche nelle prossime ore ma fortunatamente non ci sono grandi problemi, quindi solo un’uscita precauzionale per l’attaccante del Napoli.