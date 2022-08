Gazzetta – Simeone al Napoli è tutto bloccato, De Laurentiis non deroga sulle cifre

Giovanni Simeone al Napoli affare bloccato, se Andrea Petagna non va al Monza rimane tutto fermo. Ieri l’attaccante ex Spal ha segnato durante l’amichevole Napoli-Girona, ma ha ancora voglia di cambiare aria, avendo dato il suo benestare al trasferimento nella società gestita da Galliani e Berlusconi. Il Napoli ha individuato da tempo il sostituto di Petagna, quel Simeone che ha accettato la destinazione azzurra ma si trova bloccato a Verona perché serve l’incastro decisivo per sbloccare la trattativa.

Simeone al Napoli: le cifre

Ecco quanto scrive Gazzetta sull’affare Simeone: “È stallo totale per un altro attaccante di lingua spagnola, il Cholito Simeone del Verona anche lui nel mirino del Napoli che con la Champions vorrebbe un vice Osimhen di lusso. Da una parte c’è l’Hellas che non è soddisfatto della proposta del Napoli di circa 10 milioni più 3 e mezzo, dall’altra non c’è intesa tra Napoli e Monza

sulla formula da accompagnare al prestito di Petagna (obbligo in caso di salvezza per i lombardi, obbligo ad altre condizioni per gli azzurri): ovvio che se non parte Petagna Simeone è bloccato“. Intanto De Laurentiis sta portando avanti anche il discorso con il Sassuolo per Raspadori, attaccanti di 22 anni per il quale è disposto anche a fare un sacrificio economico. Mentre Simeone di anni ne ha 27 ed i margini per rivenderlo nel futuro sarebbero minimi.