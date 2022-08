Sky: “Raspadori ha detto si al Napoli. Allegri lo vuole alla Juve: Le ultimissime”

Giacomo Raspadori ha detto sial Napoli. sul calciatore del Sassuolo è in forte pressing la Juventus di Allegri.

Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per Raspadori, mentre il Napoli è fermo ad un’offerta di 30 milioni di euro. De Laurentiis lunedì potrebbe incontrare Carnevali per trovare una intesa a metà strada, anche perché il giocatore spinge per vestire in maglia azzurra. Sullo sfondo resta la Juve, che forse serve più al Sassuolo come spauracchio che per altro. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime sulla trattativa: