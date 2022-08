Mertens: “Juventus, non posso tradire Napoli”. Ciro napoletano per sempre

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERTENS-NAPOLI. Napoletano per sempre. Nei fatti e nelle parole. Ieri Dries Mertens ha salutato Napoli ed il Napoli con un video che ha commosso tutti, anche coloro che tifano altri club. Ma ancor più importante è il gesto che il calciatore belga ha compiuto nei giorni scorsi, quando ha detto di no all’offerta della Juventus. “Non posso tradire Napoli“: è questa la risposta che ‘Ciro’ ha dato alla società bianconera, mettendo fine sul nascere ad ogni trattativa. Eppure a Torino Mertens avrebbe potuto usufruire dell’esperienza juventina per prepararsi al meglio per il Mondiale, ma il cuore ha detto no. In lizza restano Lazio, Salernitana e Galatasaray.