Cerchione: “Carnevali apre alla cessione di Raspadori al Napoli. Vi spiego”

Luca Cerchione dà aggiornamenti sulla trattativa Raspadori: “Carnevali apre alla cessione al Napoli“. Oggi c’è stato un incontro tra il Napoli ed il Sassuolo a Castel di Sangro per trattare il trasferimento dell’attaccante. Da questo primo incontro si è usciti con un nulla di fatto. C’è chi si dice preoccupato per la fumata grigia, in tanti hanno parlato di distanza abissale tra Napoli e Sassuolo sulla valutazione del cartellino del giocatore.

Luca Cerchione sull’affare Raspadori fa sapere: “Nessun accordo tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Oggi c’è stato il primo incontro ufficiale con apertura alla cessione da parte di Carnevali che, però, non ha avanzato pretese economiche. Palla a #Giuntoli per l’offerta attesa settimana prossima. Ma il tempo stringe…“. Insomma ancora una volta la dead line per Raspadori al Napoli resta lunedì, ovvero sette giorni prima dell’avvio del campionato del Napoli, che comincia il 15 agosto contro il Verona. A quel punto il giocatore tra visite mediche e firme potrebbe fare solo qualche allenamento con la squadra, prima di essere convocato per la trasferta di Verona. Spalletti ed i tifosi si augurano che la trattativa si possa concludere per il meglio. Da Sky confermano che ci sarà un altro incontro tra il Napoli ed il Sassuolo per Raspadori, in attesa della fumata bianca.