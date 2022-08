Napoli-Espanyol 0-0: In campo vince il nervosismo, azzurri poco brillanti

Napoli fermato sul pareggio dall’Espanyol nell’ultima amichevole a Castel di Sangro. Proteste per il gioco duro degli spagnoli.

CASTEL DI SANGRO – Ancora un pareggio per il Napoli nella prova generale in vista del debutto in campionato a Verona. Solo un opaco 0-0 con l’Espanyol, al termine di un’amichevole maschia, nervosa, con tanti colpi proibiti che almeno è servita agli azzurri a entrare in clima campionato. Per Spalletti la conferma che c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto per trovare vivacità e brillantezza in zona offensiva.

NAPOLI-ESPANYOL

Nell’ultima amichevole a Castel di Sangro solo un pareggio senza reti per il Napoli, fermato sullo 0-0 dall’Espanyol in una partita molto dura e nervosa.

Spalletti deve fare a meno di Politano, Fabian, Zedadka, Ounas e Ambrosino, tutti out per affaticamento e impegnati in mattinata in un lavoro personalizzato.

Il Napoli parte forte e Osimhen sfiora il goal in un paio di occasioni, mentre nel finale di tempo è Kvaratskhelia a impegnare di piede il portiere dell’Espanyol.

Il risultato però non si sblocca e una serie di falli da parte dei giocatori spagnoli fa arrabbiare De Laurentiis, che si alza dalla panchina per protestare con l’assistente.

All’intervallo cinque restano negli spogliatoi e i ritmi si abbassano, tanto che è l’Espanyol a sfiorare il goal obbligando Contini a un super intervento. Nelle file del Napoli invece si accende Lozano ma il suo tiro termina fuori di poco.

Nel finale la partita si scalda ulteriormente per un fallo su Zerbin che scatena una rissa mentre De Laurentiis lascia in anticipo lo stadio. Almeno sotto il profilo nervoso, la stagione è già caldissima.

NAPOLI-ESPANYOL, LA MOVIOLA

Decisamente rivedibile la direzione del signor Scatena che all’inizio lascia correre il gioco duro dell’Espanyol e poi tira fuori una serie di cartellini sorprendente considerato il carattere amichevole della partita. Il tutto tra le proteste dei giocatori del Napoli e del presidente De Laurentiis.

NAPOLI-ESPANYOL, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-ESPANYOL 0-0

NAPOLI (4-3-3): Meret 6 (Contini 7, dal 1° s.t.), Di Lorenzo 6.5 (Zanoli 6, dal 25° s.t.), Rrahmani 6.5 (Ostigard 6, dal 1° s.t.), Kim 6.5 (Juan Jesus 6, dal 25° s.t.), Mario Rui 6 (Olivera 6, dal 1° s.t.), Anguissa 6, Lobotka 7 (Demme, dal 1° s.t.), Elmas 6 (Zielinski 6, dal 1° s.t.), Lozano 6 (Gaetano 6, dal 25° s.t.), Osimhen 6.5 (Petagna 6, dal 25° s.t.), Kvaratskhelia 6.5 (Zerbin 6, dal 25° s.t.). Panchina: Marfella, Costanzo. All. Spalletti 6

ESPANYOL (4-3-3): Lecomte 6.5; Cabrera 5.5, Calero 5.5, Moll 6 (Bare 6, dal 10° s.t.), Souza 5.5; Olivan Herrero 5.5, Mato Sanmartin 5.5, Nico 5.5 (Koleosho 6, dal 10° s.t.); Sergi Gomez 5.5, El Hilali 5.5, Saez 5. Panchina: Pons, Fortuno Vinas, Ragano, Pages, Villahermosa, Touaizi, Fernandez. All. Martinez 5.5

Arbitro: Gabriele Scatena

Ammoniti: Osimhen (N), Souza (E), Juan Olivan (E), Juan Jesus (N), Villahermosa (E) Demme (N)

Espulsi: nessuno