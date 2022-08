Gazzetta – Al Napoli serve Raspadori: De Laurentiis e Carnevali si sono fatti una promessa

Giacomo Raspadori resta l’obiettivo principale del Napoli in questa fase di calciomercato. Il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali non è andato a buon fine, anzi le parti sembrano distanti anni luce. Il Sassuolo chiede quasi 40 milioni di euro, il Napoli arriva al massimo a 31 milioni di euro. Intanto il tempo passa e l’avvio del campionato si avvicina, con il Napoli che nei quattro test match internazionali non ha di certo brillato con il 4-3-3. Raspadori sarebbe il calciatore in grado di far tornare al modulo 4-2-3-1 dando un supporto a Osimhen. Il Napoli proprio in Raspadori ha un alleato che tiene più che aperta la trattativa, visto che il giocatore vuole Napoli ad ogni costo.

Raspadori al Napoli: nuovo incontro col Sassuolo

Spalletti è preoccupato dalla lentezza del calciomercato, mentre il Napoli continua ad operare in uscita, con la cessione di Fabian Ruiz al PSG. Ma ora serve accelerare anche in entrata. Ecco quanto scrive Gazzetta su Raspadori al Napoli: “Insomma, serve maledettamente Raspadori anche perché per il Napoli – al momento – non ci sono piste alternative all’attaccante della nazionale visto che Giacomino ha tutti i crismi per vestirsi d’azzurro: un cartellino tutto sommato accessibile, uno stipendio discreto sul quale per altro c’è già l’accordo con l’agente Tullio Tinti.

Da domani, dopo una domenica di relax, De Laurentiis tornerà a lavorare proprio su questo fronte. Con Carnevali ci si è lasciati con la promessa di risentirsi e rivedersi, se come sembra probabile ci sarà un’altro faccia a faccia di sicuro sarà decisivo, in un senso o nell’altro perché il Napoli, il Sassuolo e Raspadori non possono restare per sempre “promessi sposi“.