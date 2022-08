Il Napoli vende pure Fabian Ruiz: affare legato a Navas

Il Napoli cede Fabian Ruiz al Psg, un altro colpo in uscita della società partenopea che fa però una fatica enorme a completare la squadra. Ieri Luciano Spalletti ha lanciato l’allarme sul calciomercato, oggi sta per perdere un’altra pedina fondamentale del suo centrocampo, un giocatore che ha sempre difeso, anche quando si parlava di mettere Fabian Ruiz fuori rosa se non avesse rinnovato. Secondo Corriere dello Sport la trattativa tra Napoli e PSG è in fase avanzata, ci sono pochi margini di errore, con Giuntoli che riesce a piazzare un giocatore in scadenza di contratto, salvando la plusvalenza a bilancio del Napoli.

Calciomercato: il PSG chiude per Fabian Ruiz

Il giocatore fino ad ora ha resistito ad ogni avance di altri club, come il West Ham, ma sullo sfondo c’era sempre la possibilità di essere messo fuori rosa, nell’anno del Mondiale. Il PSG per Fabian Ruiz rappresenta un’opportunità, come per il Napoli che cede un giocatore con un solo anno di contratto e punta Navas, portiere del club francese. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Fabian è pronto a partire: lo vuole il Psg, lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l’altro, ha ribadito a più riprese la sua volontà di non rinnovare. La trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia il Napoli sia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l’Espanyol. Il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo. Due più due? Spesso fa quattro, certo: il club azzurro tratta Navas da un po’. Il costaricano Keylor Navas, 35 anni il trentacinquenne portiere del Costa Rica che è stato scavalcato da Donnarumma e che ha perso anche la fascia di capitano: potrebbe entrare nell’operazione; potrebbe“.