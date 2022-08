CORRIERE – Napoli, Fabian Ruiz al Psg. Blitz di Al-Khelaifi. Barak e Lo Celso i sostituti. Le cifre

Il PSG piomba su Fabian Ruiz. Blitz di Al-Khelai , 25 milioni. Il Napoli lavora per Barak o Lo Celso.

Fabian Ruiz vicinissimo al PSG, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo sceicco Al-Khelaifi avrebbe offerto 25 milioni per l’ex Betis. Una bella cifra per un giocatore che a fine anno si libererà a parametro zero.

Il trasferimento di Fabian a Parigi potrebbe garantire al Napoli una corsia preferenziale per Navas. Il portiere 35enne del Costarica potrebbe anche arrivare con una formula diversa dal prestito secco. Si vedrà.

Anche perché la pista Kepa resiste, nonostante i problemi con il Chelsea relativi ai bonus e alle cifre: lui sì che sarebbe un prestito puro, ma il ds Giuntoli le tiene entrambe a galla. In attesa dell’occasione migliore.

FABIAN RUIZ AL PSG, IL NAPOLI LAVORA PER BARAK E LO CELSO

Fabian Ruiz è pronto ad accasarsi al PSG, nel frattempo, Spalletti attende: il portiere, Raspadori e a questo punto anche un centrocampista che dovrà sostituire Fabian nel momento in cui la trattativa con il Psg sarà defi nita: Barak del Verona è un vecchio obiettivo, Lo Celso del Tottenham uno più recente (ma c’è la concorrenza di Villarreal e Fiorentina).

Restano più di un segnale le parole di Spalletti al termine dell’amichevole contro l’Espanyol: «Mercato? La squadra è incompleta e i dirigenti lo sanno che va completata. E stanno lavorando per questo. Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grandissimo entusiasmo. Aspettando, resto fiducioso. Perché è una cosa che sappiamo noi dal di dentro. Delle situazioni vanno messe a posto».