Napoli in clamoroso ritardo per il portiere, Alvino: “Navas balza in pole”

Il Napoli sta cercando un portiere per la prossima stagione i due profili più seguiti sono quelli di Navas e Kepa. Luciano Spalletti oggi sarà ‘costretto’ a schierare di nuovo lo sfiduciato in pectore Alex Meret tra i pali, anche perché non ci sono grandi alternative, se non si vuole puntare sui giovani Idasiak e Marfella. La situazione dei portiere in casa azzurra è veramente preoccupante, anche perché tra nove giorni comincia il campionato di Serie A la situazione è tutt’altro che definita.

Il Napoli incassa il “si” dei giocatori, come nel caso di Kepa, Raspadori e Simeone, ma non riesce a chiudere le trattative con le società, fermandosi sempre davanti all’ostacolo economico.

Sulla questione portieri è intervenuto anche Carlo Alvino che si dice profondamente preoccupato per quanto sta avvenendo in casa azzurra. “A pochi giorni dall’avvio del campionato non si sa ancora chi sia l’estremo difensore titolare” dice il giornalista che poi rivela: “Nelle ultime ore è balzato in pole position Keylor Navas, portierone del Psg. Secondo notizie in mio possesso il portiere costaricano ha superato nelle preferenze Kepa“. Insomma il Napoli continua a balzare da un tavolo all’altro, senza però mai concludere l’affare, con pronfodo dispiacere di Spalletti.