Napoli-Espanyol: amichevole sottocosto, lo sfiduciato Meret ancora tra i pali

Napoli-Espanyol è la quarta amichevole del Napoli a Castel di Sangro, l’ultima prima dell’avvio del campionato: in porta c’è ancora Meret. Questo è un problema non da poco che la società sta cercando di affrontare, trattando su più tavoli, ma che non è ancora riuscita a risolvere. Meret infatti è un portiere con la valigia pronta, fino a qualche giorno fa era vicinissimo allo Spezia ma lo stallo nella trattativa per Kepa ha spinto i liguri a puntare su Dragowski.

Il problema è che Meret non gode della massima fiducia di Spalletti. Il tecnico, anche non troppo velatamente ha fatto capire che preferisce altro per la porta e non ha mai speso parole di elogio come fatto ad esempio con Ospina. La società, invece, punterebbe sicuramente su Meret ma è chiaro che in questo caso deve assecondare il suo allenatore e sta provando a sbloccare Navas. Ad oggi la situazione è ancora molto ingarbugliata ed è un bel problema perché il 15 agosto comincia il campionato del Napoli. Intanto Meret si ritroverà ancora in campo in Napoli-Espanyol amichevole che sarà offerta in sconto a chi vorrà acquistarla in pay per view. Su Sky la partita costerà 2,99 euro al posto di 9,99 euro delle scorse amichevoli. Mentre la SSCN ha apportato un ulteriore sconto per chi la acquisterà sul suo canale ufficiale Facebook, in questo caso costerà ‘solo’ 2,29 euro.