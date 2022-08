Napoli-Espanyol a pagamento, il giornalista: “Anche l’admin sta ridendo”

Napoli-Espanyol è la quarta ed ultima amichevole che gli uomini di Luciano Spalletti giocano a Castel di Sangro. La partita sarà importante per provare gli uomini che giocheranno alla prima di campionato contro il Verona.

Napoli-Espanyol comincia alle 20.30 e sarà trasmessa in tv e streaming su Sky e sul canale ufficiale facebook della SSCN. Per chi la compra su Sky ci sarà un prezzo di 2,99 euro, mentre per chi desidera acquistarla sui canali ufficiali del Napoli pagherà l’amichevole ‘solo’ 2,29 euro. Ci sarà dunque uno sconto per l’ultima amichevole del Napoli, visto che gli altri match sono stati trasmessi sempre a pagamento ma a 9,99 euro.

Lo sconto è stato annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis che ha voluto tendere la mano verso i tifosi, per quest’ultima amichevole del Napoli. Ma le amichevoli a pagamento hanno trovato spesso il disaccordo di tanti giornalisti, come Paolo Del Genio, ma anche i Dachi Tsurtsumia collega georgiano al seguito di Kvaratskhelia. Tsurtsumia anche per questa ultima amichevole del Napoli ha voluto dire la sua sul prezzo imposto dalla SSCN ed ha commentato un post del Napoli su twitter con la scritta: “Anche l’admin sta ridendo”, parole che lasciano poco spazio all’interpretazione.