Del Genio fa ‘ironia’: “Mercato Napoli, buon approccio, parliamone il 5 agosto”

Paolo Del Genio non è un giornalista che va tanto per il sottile, quando c’è da criticare lo fa senza troppi problemi. Oggi Del Genio è voluto tornare sul calciomercato del Napoli ed ha richiamato quanto detto proprio da lui due mesi fa: “Ad oggi, 5 giugno, buono l’approccio al mercato del Napoli. Penso che il 5 agosto l’organico sarà al completo. Ci vogliono due mesi, riparliamone il 5 agosto, oggi 5 giugno inutile dire che mancano due portieri e due attaccanti”.

Quanto vuole dire Paolo Del Genio è abbastanza chiaro: ad oggi 5 agosto il calciomercato del Napoli non è ancora decollato. Mancano sempre i due portieri, dato che Meret ha l’accordo con lo Spezia e Kepa lancia segnali sui social, ma non è stato ancora ufficializzato, così come manca l’eventuale vice di Kepa. Nello stesso contesto non è stato ancora preso il sostituto di Mertens, il cui contratto è scaduto a fine giugno, mentre c’è ancora estrema incertezza su Simeone, affare legato ad un eventuale addio di Petagna che piace al Monza, ma anche alla Lazio, Sampdoria e Cremonese. Da Radio Goal, anche oggi dicono: “Il Napoli ci fa sapere che c’è bisogno di stare calmi, che bisogna fare le cose con calma”. Ma il campionato comincia il 15 agosto ed il Napoli non ha ancora un portiere.