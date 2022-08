De Maggio: “Calciomercato Napoli, ci arriva una indicazione precisa dalla società”

Il calciomercato del Napoli sta entrando in una fase decisiva, a dieci giorni dall’inizio del campionato la squadra non è completa. Kepa lancia segnali sui social, ma il club non ha ancora chiuso l’affare mentre Meret ha accettato il trasferimento allo Spezia, quindi sulla carta mancano due portieri. Manca il sostituto di Mertens, con De Laurentiis che vuole chiudere per Raspadori, ma l’affare non è ancora concluso. Ancora da capire la situazione di Petagna legata all’ingresso di Simeone. Insomma si continua a tentennare, un modo di fare che ha portato anche ad una critica da parte di Paolo Del Genio.

Sul calciomercato del Napoli è intervenuto anche Valter De Maggio che a Radio Goal ha detto: “Dalla società ci fanno sapere che bisogna stare calmi. Dobbiamo farli lavorare, perché loro stanno facendo il massimo per fare una squadra competitiva. È ovvio anche noi vorremmo una squadra già pronta, ma questo è quanto ci dicono dalla società, ovvero che non bisogna avere fretta, perché si sta andando avanti“. Sempre dalla radio ufficiale fanno sapere che “Raspadori ha scelto Napoli e che ora tocca a De Laurentiis chiudere l’affare con il Sassuolo che è fermo ad una richiesta di 35 milioni di euro, ma il presidente del Napoli ha fatto capire che non devono tirare troppo la corda“.