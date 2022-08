Ceccarini: “Il Napoli prepara tre grandi colpi. Per Kepa e Navas c’è un ostacolo…

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista di Mediaset Niccolò Ceccarini si esprime sui temi di calciomercato del Napoli a Radio Marte. “Questione portieri? Kepa è in vantaggio su Keylor Navas per il ruolo di numero uno, ma il problema è l’ingaggio per entrambi. Anche i diritti di immagine possono portare a degli allungamenti dei tempi per l’acquisizione di un nuovo portiere. Giovanni Simeone? Arriverà appena partirà Andrea Petagna. Giacomo Raspadori? Ci si lavora. Se arrivano tutti e tre, il Napoli non fa qualcosa di normale, ma di eccezionale. Sono investimenti importanti, begli investimenti: sia sul piano economico sia su quello tecnico”.

Ceccarini prosegue: “In tanti sono andati via: penso a Koulibaly, Ospina, Mertens… C’è un ciclo che si sta chiudendo, mentre un altro si apre. Se le tre operazioni di cui parlavamo andassero in porto, alzerebbero il livello del Napoli”.

“Quale sarebbe l’obiettivo del Napoli, comprando Raspadori? La Champions League, un obiettivo alla portata degli Azzurri. Un anno fa si parlava anche dello Scudetto: il calcio è strano e ti porta a pronosticare cose che poi non accadono”.

“La Juventus ha preso Di Maria, Pogba e Bremer, però ha perso Dybala ed altri elementi importanti, non dimentichiamolo. La Roma si è rafforzata, è vero, però non vedo il Napoli tagliato fuori dai giochi”.