CALCIOMERCATO NAPOLI. SIRIGU-NAPOLI. Al di là del discorso relativo a Meret, Kepa e Keylor Navas, per tutta l’estate azzurra si è vociferato dell’individuazione di Salvatore Sirigu come secondo portiere. Il Napoli non ha mai stretto l’accordo ma ora deve velocizzare i tempi se vuole acquistarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Galatasaray si è inserito per l’ex portiere del Torino. Quindi, non solo Mertens: la strada del club turco si intreccia nuovamente con quella dei partenopei.