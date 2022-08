Scozzafava: “Spalletti si è illuminato in volto per Raspadori. Su Mertens…

CALCIOMERCATO NAPOLI. RASPADORI-NAPOLI. Luciano Spalletti è stato intervistato da Monica Scozzafava per il Corriere della Sera. Intercettata dalla redazione di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la giornalista ha parlato dell’incontro con l’allenatore toscano: “Spalletti è molto sereno, come al solito. Ha le idee chiare in vista della prossima stagione. L’allenatore mi è sembrato carico per l’inizio del campionato. E’ consapevole del suo lavoro con la squadra partenopea”.

La Scozzafava ha rivelato due aneddoti su Raspadori e Mertens: “Vi dico la verità, quando ho nominato Giacomo Raspadori, la sua reazione è stata molto chiara. Luciano Spalletti si è letteralmente illuminato in volto, è stato molto evidente. Non lo ha detto, ma è chiaro che lo voglia in maglia azzurra. Sarà un’operazione che il Napoli vuole portare a termine per accontentare l’allenatore. Su Dries Mertens pure è stato chiarissimo, non è stato lui ad influire sull’addio dell’attaccante belga al Napoli. Sono state fatte altre scelte”.