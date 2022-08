Sacchi: “Napoli fuori dalla corsa scudetto. Lotta solo per l’Europa con Torino e Atalanta”

Arrigo Sacchi vede un Napoli fuori dalla lotta scudetto, favorite per il titolo Milan, Juventus e Inter. Secondo l’ex allenatore la squadra di Luciano Spalletti può rientrare solo nella corsa all’Europa lottando con altri club come Lazio, Atalanta e Torino. Una valutazione fatta anche sulla base dell’attuale calciomercato del Napoli che stenta a decollare, nonostante manchi poco all’avvio del campionato.

Lotta scudetto: Napoli fuori, le parole di Sacchi

Ecco quanto ha detto Arrigo Sacchi a Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto per la stagione di Serie A 2022/23: “Metto cinque squadre in lotta per i posti europei: il Napoli, l’Atalanta che quest’anno non avrà le coppe e dunque avrà la testa soltanto sul campionato, la Lazio, la Fiorentina e il Torino. I granata, ultimamente, sono migliorati parecchio, hanno un allenatore che dà un gioco e sono molto curioso di vederli all’opera. Non è escluso che una di queste squadre possa inserirsi nella lotta Champions: se una delle grandi dovesse fallire, loro sono pronte a scalare posizioni. In generale, negli ultimi anni, le piccole hanno dimostrato di avere più coraggio e più idee delle grandi, e sarà così anche nel prossimo torneo“.