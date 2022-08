Napoli, ecco la terza maglia: lo sponsor Lete ancora in rosso

Il Napoli lancia la terza maglia per la stagione 2022/23, il club azzurro svela la casacca realizzato con Armani. Le prime due maglie del Napoli, quella azzurra e quella bianca hanno riscosso molto successo. Maglie dalla qualità elevati ed esteticamente molto belle. Anche la terza maglia di un colore più scuso risulta molto bella, anche ad una prima impressione. La casacca è stata svelata sui canali ufficiali della SSCN e può essere acquistata negli store.

Ancora una volta il tanto discusso sponsor Lete sarà di colore rosso anche sulla terza maglia del Napoli, nonostante nei giorni scorsi si erano diffusi diversi progetti in cui si prevedeva una colorazione bianca dello sponsor. La presentazione è stata affidata nel video a Juan Jesus, Min-jae Kim e Ostigard, ovvero tre dei quattro baluardi della difesa dei partenopei. La nuova maglia del Napoli sarà indossata questa sera per la quarta ed ultima amichevole a Castel di Sangro tra il Napoli e l’Espanyol. Aurelio De Laurentiis ha comunque fatto sapere che nel corso della stagione ci saranno tanti altri modelli da svelare, anche dodici o tredici, così come è capitato la scorsa stagione con le varie edizioni speciali per Maradona, Marcelo Burlon, San Valentino e Halloween.