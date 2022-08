De Laurentiis nega intervista a Canale 21: “Ci sono persone poco intelligenti” – VIDEO

Aurelio De Laurentiis nega l’intervista a Manuel Parlato di Canale 21: “Ci sono persone poco intelligenti“. Così il presidente del Napoli ha liquidato il giornalista della tv campana che gli aveva chiesto di dire almeno una battuta su Giacomo Raspadori. Ieri sera Aurelio De Laurentiis invitato alla serata di gala al War Museum a Castel di Sangro, così approfittando dell’evento il giornalista ha cercato di strappare una dichiarazione sull’incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, una notizia di estrema attualità che interessava tutti i tifosi azzurri in attesa di conoscere novità sul calciomercato. In realtà interessava molto anche il preoccupatissimo Luciano Spalletti, che a nove giorni dall’inizio del campionato si ritrova con una squadra monca.

Intervista De Laurentiis: scontro con Manuel Parlato di Canale 21

Il presidente del Napoli è stato intercettato da Canale 21 proprio mentre si accingeva ad entrare al War Museum ma non ha voluto parlare con il giornalista. Fin qui tutto normale, perché ci sta che la società non volesse rilasciare dichiarazioni in un momento cruciale per la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Il problema resta sempre nella tipologia di comunicazione utilizzata dalla SSCN che, spesso, fa storcere il naso ai tifosi e non solo. De Laurentiis ha negato l’intervista ed ha detto: “con Canale 21 non parlo perché siete compositi: persone molto intelligenti, altre meno“. Mentre il capo della comunicazione della SSCN Lombardo ha detto che richiedere quell’intervista è stato un “agguato“, come si sente dal video pubblicato dallo stesso Manuel Parlato sui social.

Dunque chiedere una dichiarazioni è un agguato, non capiamo il motivo, visto che un giornalista ha sempre il dovere di provare a strappare una dichiarazione. Quindi è giusto che il tentativo sia stato fatto in un momento anche delicato, in cui tantissimi tifosi aspettano di ricevere buone notizie dal calciomercato del Napoli che non decolla.